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Российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку»

Российские банки в январе 2024 года стали чаще отказывать населению в выдаче льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

Российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку»
© РИА Новости

«Фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, число отказов выросло после изменения условий выдачи льготных кредитов в конце 2023 года. С 1 октября в России ужесточили требования к минимальному размеру первоначального взноса, повысив его до 20%.

Кроме того, банки стали избирательнее относиться к выбору заемщика, подчеркнула Решетникова. В частности, кредитные организации начали предъявлять более высокие требования к размеру дохода клиента.

Накануне сообщалось, что объем выданных ипотечных кредитов в РФ достиг исторического максимума.

Недвижимость
Татьяна Решетникова
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