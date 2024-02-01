Зато своя: какие риски появились для покупателей квартир и как их избежать

Эксперты, опрошенные изданием Life, сообщили о появлении на рынке недвижимости новых рисков для покупателей. Они рассказали, на что следует обратить внимание при покупке жилья.

По словам руководителя офисов «Митино» и «Крылатское» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталии Борзенковой, в настоящее время самой распространенной является история ведомых продавцов. Отмечается, что такая схема очень опасна для всех сторон сделки. Ведомые продавцы настаивают на фиктивной (с их слов) сделке купли-продажи квартиры для поимки преступников. Однако после сделки ими осуществляется передача средств злоумышленникам, а покупателям проданную квартиру не передают.

Среди других рисков, как указала Борзенкова, — покупка квартир, которые могут попасть в банкротную массу, и ненаделение детей недвижимостью после использования маткапитала.

Не исключено, что все эти ситуации закончатся негативным для покупателя решением суда, отметила собеседница.

«Каждый год от 3 до 5% покупателей оказываются в суде, — отметила специалист.

Партнер юридической фирмы «СТРИМ» Алена Антонова рекомендует лично знакомиться с продавцом. По ее словам, важно сделать запрос справки о том, что на период заключения сделки он не состоит на учете в психо-невралогическом диспансере (ПНД) и наркологическом диспансере (НД). Кроме того, собеседница советует проверять базы судов и службы судебных приставов на предмет наличия судебных процессов с продавцом, а также предыдущими собственниками.