В России введено почти 10 млн кв. м жилья в январе

Около 10 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию на территории РФ в январе 2024 года, по итогам 2023 года строительная отрасль показала высокие результаты. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Январь 2024 года тоже дает результаты - почти 10 млн кв. м мы вводим в январе", - сказал министр на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

Согласно данным Росстата, в январе 2023 года в эксплуатацию было введено 12,2 млн кв. м жилья. В целом, как напомнил Файзуллин, по итогам 2023 года на территории РФ было введено более 110 млн кв. м жилья, строительная отрасль показала серьезный рост.