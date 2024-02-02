TYMY: спрос на ипотеку в России снизился почти на 40%
По итогам января 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился, свидетельствуют данные аналитиков SaaS-платформы TYMY.
Эксперты уточнили, что в январе количество оформленных ипотечных кредитов уменьшилось на 38% по сравнению с декабрем. Спрос на рынке фактически замер, констатировал директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.
Причинами замедления он назвал повышение ключевой ставки до 16% в декабре и сезонный фактор, сообщила «Газета.Ru».
По информации РБК, более 25% россиян живут с тремя кредитами. За два года почти удвоилось число тех, у кого оформлено пять и более кредитов, передает «Радиоточка НСН».