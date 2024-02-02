Спрос на ипотеку в России снизился почти на 40%

По итогам января 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился, свидетельствуют данные аналитиков SaaS-платформы TYMY.

Эксперты уточнили, что в январе количество оформленных ипотечных кредитов уменьшилось на 38% по сравнению с декабрем. Спрос на рынке фактически замер, констатировал директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.

Причинами замедления он назвал повышение ключевой ставки до 16% в декабре и сезонный фактор, сообщила «Газета.Ru».