Выплаты на ремонт жилья в новых регионах увеличат из-за роста цен

В России увеличат размер выплат на ремонт жилья в новых регионах из-за роста цен на строительные материалы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ, его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что в данный момент власти мониторят ситуацию в Донбассе и Новороссии, так как на восстановление и ремонт жилья выделяются большие средства.

«Мы видим, что стоимость материалов подросла и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать», — объяснил Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил, что планируется ввести контроль за ценами на материалы для стройки и ремонта в новых регионах. Он заверил, что в случае превышения обоснованного уровня стоимости власти будут воздействовать на ситуацию.