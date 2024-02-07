Загородное жилье в России значительно подорожало

«В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. При этом цифры получились не столь драматичные: –8% для спроса и –1% для предложения», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.