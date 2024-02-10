В России резко упал ввод нового жилья

По итогам января 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ввод нового жилья в январе сократился до 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков государственной компании «Дом.РФ».

Этот результат стал минимальным за последние три года — с января 2021-го. Тогда отечественные застройщики ввели на внутренний рынок в общей сложности 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья, уточнили эксперты.

Аналитики связали подобную динамику рекордного объема запусков новых жилищных проектов в России в конце 2023 года. Так, в декабре на рынок ввели 6,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, результат, достигнутый в январе 2024-го оказался ниже на 4,2 миллиона квадратных метров.

При этом темпы строящегося жилья в начале этого года продолжали оставаться на высоком уровне и составляли суммарно 105,1 миллиона квадратных метров. Показатель снизился на 0,9 процента к уровню конца декабря, заключили аналитики госкомпании.