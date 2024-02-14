В России зафиксировали падение спроса на вторичное жилье

"Главная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья по сравнению с показателями годичной давности – дорогая ипотека. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5 до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы", – прокомментировал данные руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин.