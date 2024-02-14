В России зафиксировали падение спроса на вторичное жилье

В России зафиксировано падение спроса на вторичное жилье
Спрос на покупку вторичного жилья в крупных российских городах упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 29 процентов. Об этом сообщили аналитики "Авито Недвижимости"
"По сравнению с январем 2023 года спрос снизился на 29%, а цены выросли на 14% за объект и на 10% в пересчете на квадратные метры", – рассказал РИА Недвижимость представитель сервиса.
Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%).
"Главная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья по сравнению с показателями годичной давности – дорогая ипотека. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5 до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы", – прокомментировал данные руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин.
Ранее эксперт объяснял снижение ставок аренды жилья в российских городах, и когда ждать роста стоимости аренды.