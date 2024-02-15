В Москве выросло число ипотечных сделок

В январе по Москве было зарегистрировано 7854 ипотечных сделки. Значение на 11% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе Росреестра.

В пятилетней ретроспективе рост числа ипотечных сделок в столице составил 23,8%. В январе 2020 года было оформлено 6346 договоров ипотечного кредитования.

Более того, прошлый месяц стал вторым по числу зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за всю историю наблюдений. Он уступает лишь январю 2022 года, когда было оформлено 8353 договора.

К декабрю 2023 года количество сделок упало на 19%, однако это наименьшее снижение января к декабрю за пять лет. В последние годы оно варьировалось от 36% до 54%.