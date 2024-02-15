В РФ запретят сдавать квартиру посуточно при отсутствии в ней счетчиков
Посуточный найм квартир будет запрещен, если в жилом помещении отсутствуют приборы учета. Это следует из поправки, которую планирует принять в четверг профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, которым предлагается разрешить собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме посуточно при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.
"Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов", - говорится в тексте поправки.
Это касается элекро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Как объяснил ТАСС член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов ("Единая Россия"),статус посуточного найма остается неустановленным с 2019 года. Тогда, по словам депутата, Конституционный суд постановил, что краткосрочный найм не запрещен, но требует дополнительного законодательного регулирования.
"Собственник квартиры вправе сдавать ее на основании краткосрочного договора найма, но условием для этого должно быть соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общедомового имущества. Поправками мы добавляем пару формулировок, чтобы как раз дополнительно защитить их интересы. Так, чтобы сдавать жилье, оно должно соответствовать определенным критериям. Например, иметь приборы учета. Если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления", - добавил Колунов.
Кроме того, жильцы смогут обратиться в суд, если, по их мнению, требования к сдаче квартиры посуточно не соблюдаются.
"В будущем будем прорабатывать вопрос об административной ответственности собственников и нанимателей жилья", - уточнил депутат.