В РФ запретят сдавать квартиру посуточно при отсутствии в ней счетчиков

"Собственник квартиры вправе сдавать ее на основании краткосрочного договора найма, но условием для этого должно быть соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общедомового имущества. Поправками мы добавляем пару формулировок, чтобы как раз дополнительно защитить их интересы. Так, чтобы сдавать жилье, оно должно соответствовать определенным критериям. Например, иметь приборы учета. Если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления", - добавил Колунов.