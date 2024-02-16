ЦБ обратился в ФАС по поводу комиссий банков в рамках льготной ипотеки
ЦБ РФ обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по поводу комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки, введенной некоторыми банками. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по ключевой ставке.
"Банки нам представляют свои аргументы, мы смотрим и на их расчеты, и на их аргументы. Часть банков крупных, небольшая часть, правда, крупных банков, которая эти комиссии применяла, отказалась от принятия комиссий. Основная проблема там - это, конечно, несправедливая конкуренция, поэтому основные инструменты у ФАС, мы в ФАС обратились со своими аргументами. Но, кстати, видим, что конкуренция работает в другую сторону, и увеличивается. И мы к ним обратились, чтобы увеличивались лимиты на льготную ипотеку, прежде всего к тем банкам, которые эти комиссии не применяют", - сказала Набиуллина.
Одним из негативных последствий применения комиссий банками глава ЦБ назвала завышение стоимости жилья по отношению к рыночной, так как в стоимость будет включаться уплаченная комиссия.
"Мы поэтому с банками будем работать в рамках наших надзорных полномочий с тем, чтобы жилье в залоге оценивалось соответствующим образом. В соответствии с рынком", - отметила она.