ЦБ обратился в ФАС по поводу комиссий банков в рамках льготной ипотеки

"Банки нам представляют свои аргументы, мы смотрим и на их расчеты, и на их аргументы. Часть банков крупных, небольшая часть, правда, крупных банков, которая эти комиссии применяла, отказалась от принятия комиссий. Основная проблема там - это, конечно, несправедливая конкуренция, поэтому основные инструменты у ФАС, мы в ФАС обратились со своими аргументами. Но, кстати, видим, что конкуренция работает в другую сторону, и увеличивается. И мы к ним обратились, чтобы увеличивались лимиты на льготную ипотеку, прежде всего к тем банкам, которые эти комиссии не применяют", - сказала Набиуллина.