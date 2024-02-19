РИА Новости: лидером рейтинга по строительству квартир в России стал Краснодар
Лидером рейтинга по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стал Краснодар.
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
По данным агентства, на начало 2024 года в городе возводится 6 млн кв.м. жилья.
Также рейтинг возглавили Тюмень и Владивосток.
В конце списка оказались Мурманск и Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре.
Ранее россияне рассказали о критериях жилья для комфортной жизни.
В ноябре были названы города России с низкой разницей цен на однушки и трёшки в новостройке.