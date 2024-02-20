Аренда жилья в Грузии резко подешевела

Арендная плата за недвижимость в Грузии упала в среднем на 5,7% по сравнению с пиком октября 2023 года, говорится в исследовании Galt & Taggart. Причина — ослабление потоков миграции, отмечают аналитики.

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За последние месяцы в стране резко снизилось количество русскоязычных мигрантов, обратил внимание директор туристической компании Adjara Tour Иракли Таварткиладзе. По его словам, на батумском побережье число русскоговорящих сократилось вдвое. Открытые ими кафе и другие объекты массово закрываются и распродаются. Цены на аренду квартир в Батуми и вовсе вернулись к значениям 2021 года, до $200-250 вместо $600-700 на пике спроса.

Ожидается, что падение стоимости аренды жилья в Грузии продолжится и дальше в 2024 году. Это может ослабить активность инвестиционных покупок в краткосрочной перспективе, предупредили в Galt & Taggart. Однако эффект будет ограничен, резюмировали аналитики.