Аксаков рассказал о вариантах продления льготных ипотечных программ
В ближайшее время депутаты смогут предложить способы продления льготных ипотечных программ, которые позволят закреплять и обеспечивать приток кадров на территориях, которые необходимо развивать для реализации важных государственных задач. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В Заполярье выдали первые 100 кредитов арктической ипотеки, ставка по которой составляет 2 процента. Подобные программы нужны и в других регионах — для закрепления кадров и снижения оттока населения, убежден Анатолий Аксаков
«По-хорошему, здорово было бы использовать разные льготные программы для закрепления кадров на территориях, где мы заинтересованы в том, чтобы люди, во-первых, стремились остаться, жить и работать, либо был приток кадров из других регионов — чтобы загрузить мощности и развивать саму территорию», — уточнил парламентарий.
Депутат пояснил, что в Государственной Думе создана рабочая группа, которая должна предложить варианты более гибкого использования льготных программ по ипотечному кредитованию, «именно с целью закрепления кадров». Помимо этого, законодатели разрабатывают варианты стимулирования жилищного строительства в тех регионах, где оно ведется неактивно.
«Люди должны получить возможность обслуживать относительно дешево ипотечные кредиты, приобретать жилье, а значит способствовать увеличению темпов строительства в этих регионах. Я рассчитываю, что в течение месяца-двух мы предложим варианты продления льготных ипотечных программ», — сказал Анатолий Аксаков.