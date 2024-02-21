Аксаков рассказал о вариантах продления льготных ипотечных программ

«По-хорошему, здорово было бы использовать разные льготные программы для закрепления кадров на территориях, где мы заинтересованы в том, чтобы люди, во-первых, стремились остаться, жить и работать, либо был приток кадров из других регионов — чтобы загрузить мощности и развивать саму территорию», — уточнил парламентарий.