Специалист заявила о снижении спроса на квартиры-студии

«На рынке сейчас, в основном, преобладают покупатели, либо имеющие собственные накопления (и они заинтересованы не в покупке стартового жилья, а в улучшении жилищных условий), либо те, кто продал имевшуюся недвижимость и имеет большую долю от стоимости будущей квартиры», — заявила она в беседе с «Российской газетой».