В России вырос срок продажи квартир

"С одной стороны, покупателей из-за снизившейся доступности ипотечного кредитования стало меньше на 15-20%, с другой – те, что сейчас находятся в поиске квартиры стали смотреть значительно больше вариантов в надежде найти объект с максимальным дисконтом", – объяснил ведущий аналитик компании Александр Иванов.