В России вырос срок продажи квартир
Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России за последний квартал вырос в 1,5 раза.
Как пишет РЕН ТВ, теперь срок составляет 138 дней вместо 92.
"С одной стороны, покупателей из-за снизившейся доступности ипотечного кредитования стало меньше на 15-20%, с другой – те, что сейчас находятся в поиске квартиры стали смотреть значительно больше вариантов в надежде найти объект с максимальным дисконтом", – объяснил ведущий аналитик компании Александр Иванов.
По итогам первого полугодия, как отметил Иванов, сроки продажи квартир могут увеличится еще на 15-20%. Это произойдет, в том числе, за счет постепенного роста объема предложения на рынке вторичного жилья.
Ранее эксперт объяснял снижение ставок аренды жилья в российских городах, и когда ждать роста стоимости аренды.