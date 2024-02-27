Покупателям объяснили риски при занижении стоимости жилья в договоре

Владельцы зачастую прибегают к занижению стоимости квартиры в договоре купли-продажи, однако это достаточно рискованно, сообщает издание «Номер один».

По словам авторов статьи, данная схема оборачивается для покупателей повышенным НДФЛ при ее последующей продаже. Они отметили, что налог в большем размере нужно уплачивать при продаже квартиры до истечения минимального срока владения ею. В материале говорится, что НДФЛ начисляют с разницы между ценой реализации и официальной стоимостью, которая указана в документации.

В публикации также говорится, что еще один риск после согласия будущего хозяина на снижение официальной цены жилья - отказ в получении имущественного вычета в полном размере. Авторы поясняют, что возврат части уплаченного налога возможен только с официальных расходов на покупку квартиры.

Также будущего хозяина ждут крупные расходы при признании судом договора недействительным. Соответствующее решение может быть принято, если владелец жилья при его приобретении использовал маткапитал или не выделил детскую долю.