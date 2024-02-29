Путин призвал создать программы развития двух тысяч населенных пунктов России

Президент РФ Владимир Путин призвал разработать по всей стране программы развития муниципалитетов, аналогично тем, что работают в Арктике и Дальнем Востоке. Соответствующие инициативы глава государства озвучил в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля.

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«Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер план, а в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов, включая села и поселки. Здесь также должны сработать решения по поддержке субъектов федерации, о которых сегодня сказал, включая инфраструктурные кредиты», — сказал президент России.

Президент отметил, что такие инициативы в своем комплексе должны подтолкнуть развитие малых городов, сел и сохранить там население.

Соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители, отметил президент. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на решение каких проблем нужно выделить деньги. Предлагается увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджета до 2030 года.

«Продлим и всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений. В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые конструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов. На благоустройство этой сферы направят 350 миллиардов рублей», — заключил президент России.

Механизмы этой реформы на опыте развития Приморского края, реализации мастер-планов и «дальневосточной концессии» в беседе с URA.RU раскрыл исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Алексей Токарь. По его словам, концессионное финансирование влияет на доверие к государству и развитие партнерства между частным бизнесом и регионом. «Смысл в том, что частный инвестор строит необходимую инфраструктуру за счет собственных и заемных средств. Возврат инвестиций осуществляется в течение 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию за счет субсидий и мультипликативных эффектов (изменение затрат за счет окупаемости — прим. URA.RU) новой инфраструктуры», — пояснил исполнительный директор КРДВ.

На сегодняшний день, по информации эксперта, по утвержденным мастер-планам ведется работа по созданию 29 объектов на общую сумму 96 млрд рублей. «Они будут реализованы в девяти регионах Дальнего Востока. Создаются объекты туризма, культуры, спорта, образования, жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания для более чем 2 млн жителей и гостей Дальнего Востока», — заключил Токарь.