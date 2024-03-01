ЦБ сообщил о новых схемах, которые опасны для покупателей жилья

Банк России сообщил о появлении новых схем при покупке строящегося жилья, которые несут риски для граждан. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ отмечает, что кредитные организации и застройщики предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). Как сообщается, по ним некоторую сумму средств за квартиру размещают не на счете эскроу, а на аккредитиве.

Использование этих средств приносит банку дополнительную доходность, часть которой можно отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства, говорится в сообщении регулятора. Он пояснил, что риски для граждан в этой схеме связаны с тем, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в размере до 10 млн рублей, средства на таком аккредитиве вообще не застрахованы.

«В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен», - подчеркнул Банк России.

Также регулятор отметил, что порой застройщики продают жилье на этапе строительства аффилированным лицам, заключая с ними ДДУ по цене в разы ниже рыночной, и эти средства размещаются на счете эскроу.