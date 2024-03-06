Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

Самая маленькая вторичная квартира в Сочи продается за три миллиона рублей. Цену объекта с наименьшей площадью «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

В рамках указанного бюджета можно приобрести квартиру площадью 10,9 квадратных метров. Объект располагается в Центральном районе города-курорта.

Всего в феврале на вторичном рынке Сочи экспонируется 309 объектов с площадью менее 20 «квадратов». По словам Флуткова, такая недвижимость пользуется спросом среди покупателей, которые выбирают жилья для отдыха или сдачи в аренду.

Ранее стало известно, что самый дешевый дом в Сочи, доступный для покупки на данный момент, стоит 2,1 миллиона рублей. Площадь построенного из дерева объекта составляет 35 квадратных метров, а площадь участка — шесть соток.