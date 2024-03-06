Эксперты озвучили стоимость жилья в элитных проектах реконструкции Москвы

Средняя стоимость 1 кв. м в элитных проектах реконструкции составляет 1,9 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний «Метриум» и «Петростиль Инвест».

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Отмечается, что на первичном элитном рынке столице представлено 30 проектов реконструкции. Собеседники указывают на увеличение числа комплексов в 2,5 раза за последние годы (+150%). По их словам, еще в начале 2019 года на первичном рынке было представлено 12 элитных проектов реконструкции.

Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова назвала реконструкцию исторических зданий одним из наиболее популярных направлений деятельности элитных девелоперов.

В материале говорится, что средняя цена квартир и апартаментов в элитных проектах реконструкции - 1,877 млн рублей за 1 кв. м. Данный уровень на 2,9% превышает среднюю цену элитных новостроек (1,824 млн рублей за 1 кв. м).

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир» сообщило, что гражданам, которые владеют недвижимостью в Сочи и Санкт-Петербурге, перебраться в столицу проще всего. Денег от продажи жилья в указанных городах в среднем хватит на однокомнатную квартиру в Москве в 33-35 квадратных метров.