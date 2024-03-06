Эксперты рассказали, сколько стоит самая дешевая комната в Москве

Самая дешевая комната в коммунальной квартире на вторичном рынке Москвы стоит 3,15 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвали эксперты витрины недвижимости Restate.

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Указанный бюджет позволит приобрести помещение площадью 11 квадратных метров в трехкомнатной квартире в девятиэтажном здании рядом с железной дорогой в Восточном Бирюлево. Отмечается, что интерьер комнаты давно не обновляли.

Эксперты также выяснили стоимость комнат в других российских городах. В Санкт-Петербурге самый дешевый лот обойдется в миллион рублей. За такую сумму покупатель получит панелеобразную комнату в девять «квадратов» в почти 100-метровой коммуналке на Советской улице.

Наиболее доступную комнату обнаружили в Волгограде. Речь идет о помещении в 20 «квадратов» за 330 тысяч рублей в доме на окраине города, который подлежит сносу. Второе место по низкой цене заняла квартира в Омске за 350 тысяч рублей, а третье — квартира в Челябинске за 390 тысяч рублей.

Ранее стала известна стоимость самой компактной квартиры на вторичном рынке Сочи. Такой объект продается за три миллиона рублей.