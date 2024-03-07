Ужесточение требований по ипотеке повлияло на долю жилья в рассрочку

Застройщики теперь чаще предлагают покупателям новостройки в рассрочку в связи с ужесточением требований по ипотеке. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что в настоящее время доля такого предложения на рынке столичного жилья составляет более 40%. Специалисты прогнозируют увеличение доли предложения рассрочек и сделок по этим программам.

Собеседники отмечают, что рост сделок с рассрочкой - ответ застройщиков на ужесточившиеся требования по ипотеке. Так, они успели нарастить объем предложения квартир, которые можно купить по такому механизму.

В компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» отметили, что с изменениями условий по льготным программам застройщики чаще стали предлагать различные схемы рассрочек: процентные и беспроцентные.

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Там подчеркнули, что беспроцентную рассрочку можно оформить в 53 проектах Старой Москвы. Ее доля оценивается в 38,1%, указали в фирме. Платная рассрочка с долей 41,8% представлена в 58 проектах, добавили там.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные компаний «Метриум» и «Петростиль Инвест» сообщили, что средняя стоимость 1 кв. м в элитных проектах реконструкции Москвы составляет 1,9 млн рублей.