Эксперт дала совет, как нужно торговаться при покупке квартиры
Одним из наиболее важных этапов торга при покупке квартиры является подготовка. Об этом заявила «Известиям» руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
По словам собеседницы, у продавца понравившейся квартиры нельзя сразу просить снизить цену. Эксперт указала на необходимость заблаговременно произвести мониторинг рынка и конкретных предложений.
Мищенко рекомендует при торге с собственником называть объективные причины для скидки. Вместе с тем она предостерегла от попыток вызвать сочувствие у продавца. Так, не стоит рассказывать о личном, уточнила специалист. Также она отметила, что указывать продавцу на недостатки его недвижимости не следует из-за возможного изменения решения в пользу другого кандидата.
Добиться заключения выгодной сделки позволит фокусирование на положительных аспектах, подчеркнула Мищенко. Она советует покупателям быть честными с продавцами и сразу обозначать запланированный бюджет.
«Важно упомянуть о предложениях конкурентов, но обязательно проговорить, почему именно эта конкретная квартира так его заинтересовала, и делать акцент только на хорошем», - заявила собеседница.
Кроме того, она рекомендует для получения максимального дисконта подключать к процессу риелтора.
Ранее сообщалось, что, по данным департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», в Москве более половины предложения квартир комфорт-класса в новостройках приходятся на САО, ЮВАО, ЗАО.