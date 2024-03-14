Перечислены нюансы покупки квартиры в ипотеку

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко заявила о необходимости учитывать целый ряд нюансов при покупке квартиры в ипотеку. В беседе с «Известиями» она отметила, что покупателям, в частности, стоит корректно рассчитать ежемесячный платеж.

По словам собеседницы, лучше всего оформлять кредит на максимальный период, а в случае увеличения дохода погасить ипотеку досрочно. Это позволит не столкнуться с лишними переплатами, подчеркнула специалист.

Она также сообщила, что ежемесячный платеж должен быть комфортным для заемщика, не ограничивать его не только в повседневных бытовых тратах, но и позволять откладывать хотя бы небольшие сбережения. Эксперт рекомендует рассчитывать выплаты так, чтобы они не превышали 50% дохода.

Кроме того, по словам Мищенко, целесообразно привлечь созаемщика или спланировать временную сдачу недвижимости в аренду на период выплаты кредита. Однако такой вариант должен быть указан в договоре, подчеркнула собеседница.

«Заемщику также важно понимать, что можно делать, а что нельзя с приобретенной в кредит квартирой», - заявила руководитель департамента.

Ранее «Известия» сообщили, что в России выступили за снижение ставки по семейной ипотеке при условии пополнения.