Минфин разработал проект о продлении льготы на семейную ипотеку

Минфин России разработал законопроект о продлении субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей до конца 2030 года, следует из текста документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ <…> гражданам Российской Федерации при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов). Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно)", - отмечается в пояснительной записке.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

О льготной семейной ипотеке

Семейная ипотека должна была завершиться 1 июля 2024 года одновременно со льготной ипотекой, однако 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров. Предварительные расходы федерального бюджета на продление программы составят 260 млрд рублей в 2024 году и 1,5 трлн рублей - до 2030 года, сообщил позже Минфин РФ.

Минфин отмечал, что по поручению главы государства продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тыс. рублей можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Семейная ипотека позволяет взять кредит на первичное и вторичное жилье или строительство частного дома под 6% семьям, в которых два и более несовершеннолетних детей или один из детей родился после 2018 года. Это программа стала самой крупной в России по объемам выдачи среди льготных жилищных кредитов по итогам 2023 года.