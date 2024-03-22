Эксперт рассказала, как быстро закрыть ипотеку в некоторых районах столицы

На определенные квартиры россияне могут закрыть ипотеку за счет арендаторов. При этом никаких вложений в данном случае не будет, заявила «Известиям» руководитель продуктового направления «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева.

Собеседница отметила, что в столице есть целый ряд районов, в которых можно купить квартиру в ипотеку за счет ее сдачи в аренду.

Для такой цели подходят студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке, подчеркнула эксперт. При этом, по ее словам, при средней ипотечной ставке с минимальным вступительным взносом это сделать не удастся.

Дорофеева указала на то, что с наименьшими вложениями купить квартиру за счет сдачи в аренду можно в районе Марфино (СВАО).

«Чтобы стоимость арендной платы превышала ежемесячный платеж по ипотеке, понадобится первоначальный взнос в размере около 4,8 млн рублей (56%)», - заявила собеседница.

Так, при средней арендной ставке в 54 600 рублей в месяц ипотеку удастся закрыть за 24 года и 11 месяцев без ежемесячных вложений, добавила она.

Названа площадь самой большой и самой маленькой квартир в Москве

Также специалист сообщила, что в ряде районов Москвы заемщик может закрыть ипотеку на студию или однокомнатную квартиру за счет ее сдачи в аренду за 25 лет.

Ранее управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев заявил «Известиям», что у заемщиков есть возможность переоформить ипотеку на другого человека.