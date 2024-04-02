В России сократился спрос на вторичное жилье

По итогам первого квартала 2024 года спрос на вторичное жилье в городах России сократился на 33 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года. О том, что покупатели отвернулись от одного типа недвижимости, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито Недвижимости».

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Снижение спроса наблюдалось во всех городах, принявших участие в исследовании. Сильнее всего показатель упал в Челябинске — на 48 процентов, Саратове — 47 процентов и Москве — 45 процентов. Предложение также снизилось (на 13 процентов по России) , а цены выросли (на 16 процентов).

Наиболее заметно «вторичка» подорожала в Симферополе — на 33 процента, Челябинске — 32 процента и Саратове — 30 процентов. В Москве цены выросли на 28 процентов. При этом меньше всего подорожали студии (на четыре процента) и квартиры с четырьмя комнатами и более (на девять процентов), а больше всего — «однушки» и «двушки» ( на 15 процентов).

«Продолжают снижаться спрос и предложение, а цены – расти. Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их "придержать", а другие потенциальные покупатели обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями, чем на "вторичке"», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Ранее в большинстве регионов России предложили увеличить цены на жилье. Минстрой утвердил новую официальную стоимость квадратного метра на второй квартал 2024 года.