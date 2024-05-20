В Минфине назвали льготные ипотечные программы, которые продолжат действовать

Программы "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" продолжат действовать в России. А вот предоставление субсидий на них изменится. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По новым правилам, отменяются постановления правительства, по которым эти программы реализовывались, а в силу вступают решения правительства, опубликованные в "Электронном бюджете".

"Таким образом, условия субсидирования льготных ипотечных программ будут зафиксированы в государственной интеграционной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в эти программы правительством по поручению президента внесены изменения. Так, в программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменены условия, касающиеся распространения ее действия на участников СВО и членов семей тех, кто погиб на ней в связи с выполнением задач (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан).

Кроме того, исключается требование 5-летнего стажа работы для медицинских и педагогических сотрудников, а максимальный размер кредита увеличен до 9 млн рублей. Речь о кредите на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья, готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде), если общая площадь дома или квартиры превышает 60 кв. метров.

"Также по программам "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека" увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым осуществляется возмещение кредитным и иным организациям их недополученных доходов, и составляет соответственно по программе "Семейная ипотека" 4,84 трлн рублей, по программе "Льготная ипотека" - 6,19 трлн рублей", - сообщает Минфин.