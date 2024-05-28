Госдума разрешила ипотечникам самостоятельно продавать заложенное жилье

Заемщики смогут без посредников и на выгодных условиях избавиться от недвижимости, под которую взят кредит. Этому посвящен законопроект, который Госдума приняла во втором и третьем чтении.

Документ поступил в Госдуму еще в феврале 2020 года, первое чтение прошел в декабре того же года. С тех пор его дорабатывали.

Как рассказал "РГ" первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, самостоятельно продать "ипотечные" квадратные метры сейчас непросто - в ряде ситуаций это можно сделать исключительно через публичные торги или аукцион. Нередко при этом квартиры уходят по невыгодной для владельца стоимости, уточнил депутат.

Данный законопроект, по его словам, впервые четко прописывает право залогодателя (физического лица) самостоятельно продавать заложенное имущество. Документ также определяет основные параметры этой процедуры.

"В частности, заемщик сможет инициировать самостоятельную продажу ипотечной квартиры не только после возникновения просрочки по платежам, но и вообще в любой момент", - пояснил Кошелев.

То есть гражданин сможет это сделать при любом изменении планов и жизненных обстоятельств.

"Единственное важное условие - на квартиру еще не должно быть наложено взыскание", - уточнил депутат.

Для этого, согласно его пояснению, гражданин будет подписывать специальное заявление с обязательством полностью погасить долг перед банком за счет вырученных от продажи средств, а не направлять их на другие цели, например на предпринимательскую деятельность.

Как это будет работать

Банк должен будет в течение 10 рабочих дней со дня получения такого заявления дать на него письменный ответ. Если нет причин для отказа, в уведомлении о согласии указывают остаток долга, рассчитанный на дату окончания срока самостоятельной реализации имущества, и равную ему минимальную продажную цену, а также порядок расчетов и банковский счет для зачисления суммы.

Фиксируются также даты начала и завершения предполагаемой сделки. На все процедуры, включая государственную регистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по договору, отводится четыре месяца со дня получения банком заявления. По соглашению сторон срок можно будет менять с перерасчетом суммы задолженности. Ее увеличение по другим основаниям запретят.

"Еще одно важное положение: со дня получения заявления банк не вправе обращать взыскание на заложенное имущество ни в судебном, ни во внесудебном порядке. Это возможно будет сделать, только если должнику не разрешили своими силами избавиться от квартиры, либо он не сделал это в положенное время, либо сообщил, что решил не продавать ее самостоятельно", - заявил Владимир Кошелев.

Законопроект также устанавливает, что банк по соглашению с заемщиком вправе помогать ему с продажей за отдельную плату, но эта услуга не может являться обязательной.

Всю разницу между фактической ценой продажи недвижимости и размером задолженности кредитная организация обязана будет вернуть клиенту за вычетом всех дополнительных, заранее согласованных расходов.

Закон вследствие принятия вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.