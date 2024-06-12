Путин подписал закон о продлении выплат многодетным на погашение ипотеки

Российские семьи, которые до конца 2030 года станут многодетными, смогут до июля 2031-го получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных займов. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Программа, которая должна была завершиться в июле этого года, продлевается на семь лет. Дополнительные бюджетные расходы до 2030 года составят 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024-м - 47,8 млрд рублей.

Выплату нельзя будет использовать на приобретение жилого помещения, признанного непригодным для проживания. Кроме того, уполномоченные небанковские организации из перечня ДОМ.РФ лишатся права выдавать ипотечные займы, так как они неподконтрольны Центробанку и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики.

Поправки внесены в статью 1 Федерального закона "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)" и в статью 132 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

"Теперь выплатой смогут воспользоваться семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года соответственно. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года, - пояснила "Российской газете" Галина Карелова, первый зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.



Сенатор обратила внимание, что эта мера поддержки очень востребована: с начала работы программы ею воспользовались около 700 тысяч семей, в том числе за прошлый год - 200,5 тысячи.

Карелова также напомнила, что сейчас у семей с детьми есть несколько возможностей решить квартирный вопрос. Например, по программе "Семейная ипотека", в которую включены семьи, где есть двое и больше детей, можно получить ипотечный кредит по сниженной при участии государства ставке. С помощью программы "Молодая семья" супруги в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут еще до рождения ребенка получить субсидию в размере 30-35 процентов от стоимости жилья в новостройке. А в некоторых регионах предусмотрены дополнительные субсидии на погашение ипотеки. Так, в Приморском крае при рождении третьего и последующего ребенка в дополнение к федеральным 450 тысячам рублей доплачивают еще 550 тысяч.