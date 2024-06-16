В ГД раскрыли, почему опасно покупать квартиры у неофициальных застройщиков

При покупке студии или квартиры в новостройке надо обратить внимание на репутацию и статус компании-застройщика. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), передает РИА Новости.

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«Покупка квартиры в новостройке — это всегда риск», — считает парламентарий.



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По его словам, рынок долевого строительства «кишит аферистами». Первое, на что посоветовал обратить внимание Гаврилов — это официальный статус строительной компании. Если застройщиком выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель — лучше отказаться от сделки.

Также, по его словам, необходимо обратить внимание на то, чтобы в договоре были указаны точные параметры квартиры — этаж, метраж, стоимость и другие.

«Даже если все выглядит идеально, лучше с настороженностью рассматривать застройщика, дающего гарантии на словах», — резюмировал Гаврилов.



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