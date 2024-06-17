Дачный ремонт: сколько стоят стройматериалы для загородных домов

С начала года средний чек на материалы для ремонта загородных домов продемонстрировал рост на 2%, до 1422 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Почта банка».

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Средний чек на обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) увеличился на 20%, до 4232 рублей. В банке подчеркнули, что россияне на 14% сократили расходы на ремонт загородных домов. В общей сложности граждане потратили 2,3 миллиарда рублей на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов.

«При этом средний чек вырос на 30%», - добавили в кредитной организации.



Сообщается, что 96% всех трат составила покупка стройматериалов (краски, обои, смеси и так далее). Всего было приобретено товаров на сумму 2,2 миллиарда рублей, что на 13% меньше прошлого года.

Ранее в Госдуме сообщили, что создание в РФ на принципах государственно-частного партнерства логистических центров стройматериалов «очистит строительный рынок от контрафакта, будет способствовать стабилизации цен и поддержанию баланса».