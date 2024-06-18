В Москве и Петербурге задумали отменить IТ-ипотеку

Власти РФ, вероятно, скорректируют условия выдачи IТ-ипотеки. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко к Минцифры и Минфину.

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Отмечается, что условия программы могут быть изменены в части повышения порога по минимальному уровню зарплат и исключению из нее двух городов. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, власти занялась поисками средств на реализацию уже выданных займов. Как пишет «Коммерсант», ведомства должны заняться проработкой выделения дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию выданных банками в этом году ипотек. Такие поправки к проекту бюджета будут разработаны до конца текущего месяца. Кроме того, будет проработан вопрос пролонгирования программы. При этом сумму субсидии не называют.

По словам источника издания в одном из крупнейших банков, дополнительные средства по уже выданной IТ-ипотеке требуются для покрытия возникшего дефицита. Он связан с тем, что сначала банки выдают заем из своих средств, а оператор программы «Дом.РФ» позднее компенсирует им затраты.

Ипотека без первоначального взноса: как выплачивать

Ранее сообщалось, что клиенты ВТБ теперь могут оформить ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство. Такая возможность появилась у них с пятницы, 31 мая. Кредит до 60 миллионов рублей предоставляют сроком до 30 лет, в том числе на цели рефинансирования. Площадь приобретаемого участка должна составлять не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров.