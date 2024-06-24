После продажи ипотечного жилья гражданина-банкрота ему должна быть выделена достаточная сумма на покупку крыши над головой.

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Конституционный суд РФ предписал внести в законодательство необходимые изменения, изучив дело семьи банкротов из Московской области.

И муж, и жена были официально признаны несостоятельными, причем, по отдельности. Поэтому их общая квартира, купленная в ипотеку, подлежала продаже для удовлетворения требований кредиторов. Но женщина через суд добилась, чтобы из конкурсной массы были исключены 3,8 миллиона рублей - на покупку другого жилья для семьи. АО "Юридическое бюро "Факториус", к которому попали долги ее супруга, полагает, что тем самым оказываются нарушены их права, ведь ипотека была совместной. - Кроме того, указал заявитель, при банкротстве должника из конкурсной массы возможно выделение средств на лечение, но вот условия о о выделении сумм на покупку квартиры законодательство не предусматривает.

До внесения поправок КС установил временный порядок решения жилищного вопроса банкротов



Кредиторы должника не являются для него частной социальной службой, ублажающей все его потребности, - указано в заявлении юрбюро экономические последствия, приводящие к его банкротству, не должны влиять на право кредиторов на справедливое распределение конкурсной массы банкрота.

Судьи КС, изучив материалы дела, признали, что в действующем законодательстве подобные ситуации никак не урегулированы. Положения статьи 446 ГПК РФ статьи 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку "они не обеспечивают определенности" в том, что касается условий распространения имущественного (исполнительского) иммунитета на суммы, вырученные от продажи ипотечного жилья гражданина-банкрота, если оно является для гражданина-должника и членов его семьи единственным.

В такой чувствительной сфере, как гарантии жилищных прав, даже если вопрос о о них возникает в в процессе банкротства гражданина, должны предъявляться повышенные требования к к определенности правового регулирования условий предоставления этих гарантий, - напомнил КС ряд своих предыдущих решений, - в в том числе в в виде наделения исполнительским иммунитетом части денежных средств, вырученных от продажи принадлежащего должнику на праве собственности и и обремененного ипотекой жилого помещения.

- Законодателю необходимо скорректировать правовую коллизию. А до этого момента постановлением КС РФ устанавливается временный порядок решения жилищного вопроса граждан-банкротов. Они получают право подать заявление на исключение из конкурсной массы части денежных средств, вырученных от продажи ипотечного жилья в рамках процедуры банкротства.



Однако суд имеет право уменьшить эту сумму до размера, который позволяет удовлетворить разумную потребность гражданина-должника и членов его семьи в жилище.

Дело с участием АО "Юридическое бюро "Факториус" может быть пересмотрено в установленном порядке.