Как вырастет ипотека после отмены льготной программы

Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, не исключили роста ставок по рыночной ипотеке в России после завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8%. Повышение, как считают они, ожидается с 1 июля.

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Специалисты отмечают, что речь идет об увеличении ставок на 1-2 процентных пункта, до 19-20%. Кроме того, некоторые из них не исключают значительного падения продаж жилья в стране после отмены льготной программы.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что процентные ставки могут вырасти из-за ожидания на рынке роста ключевой ставки Банка России 26 июля с нынешних 16% до 18%.

Ранее директор департамента продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с РИА Недвижимость спрогнозировал стабилизацию цен на вторичное жилье и новостройки в России во второй половине 2024 года. Среди факторов ожидаемой динамики - завершение основной программы льготной ипотеки, отметил он.