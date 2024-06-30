На семейную ипотеку под 6 процентов, помимо российских граждан с детьми до шести лет, смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников, Минстрой.

Семейную ипотеку расширят для нескольких категорий россиян 1 июля, отметили в ведомстве. Ожидается, что в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская и Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам.

Эксперты считают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека выгодна жителей Воронежа, Перми, Волгограда, Челябинска и Санкт-Петербурга. В то же время выплатить такой жилищный кредит не по силам тем, кто проживает в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.