В России завершилась льготная ипотека на новостройки

Программа льготной ипотеки в РФ на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля. По ней было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей, по данным оператора ДОМ.РФ. Опрошенные ТАСС эксперты ожидают сокращение ипотечного рынка РФ на 20% и рост средневзвешенной ставки по жилищным займам.

Программа действовала в РФ с апреля 2020 года. Она позволяла приобрести жилье у застройщика на первичном рынке или получить кредит на возведение собственного дома. Разница между льготной ставкой в 8% и актуальной ключевой ставкой ЦБ РФ компенсировалась банкам за счет федерального бюджета.

Льготная ипотека на новостройки оказала неоднозначное влияние на рынок жилья в РФ. Так, в ЦБ РФ связывали с программой рост разницы цен между первичным и вторичным жильем и сокращение доли рыночной ипотеки на первичном рынке. В то же время в Минстрое РФ апеллировали к числу россиян, которые смогли за счет льготной ипотеки улучшить свои условия проживания.

Влияние на цену квадрата

Стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке РФ за период действия программы со II квартала 2020 года по I квартал 2024 года, по данным Росстата, выросла почти в 2,3 раза до около 167,6 тыс. рублей, рассказала ТАСС руководитель проекта "Ипотека" Frank RG Ольга Филиппова.

"Первые два года существования программы с весны 2020 года до конца 2021 года дали существенно больший вклад в рост цен по сравнению с последними 24 месяцами. И доступность жилья за последние четыре года снизилась: двукратный рост цен не был компенсирован увеличением доходов населения, хотя тренд был неоднородным", - согласился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Что будет дальше

После завершения льготной программы средневзвешенная ставка на рынке ипотеки вырастет до 10-12% с учетом других программ с государственной поддержкой, считает Филиппова. Сейчас средневзвешенная ставка составляет 8,4%. А объем ипотечного рынка снизится на 20%, прогнозируют в агентстве Frank RG.

"Рынок будет сокращаться из-за уменьшения объема госпрограмм и постоянного повышения ставки кредитования. Возможен возврат к весне 2022 года, когда ежемесячные выдачи упали до 35-40 тыс. кредитов", - считает главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его мнению, средняя ставка рыночных предложений в ближайшее время будет стремится к 20%.

Чтобы удержать спрос и не допустить резкого падения, застройщики могут запустить программы, по которым они будут субсидировать из своих средств банковскую ставку по ипотеке до 8% на период строительства, предположил руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" "Авито Недвижимость" Артур Ахметов.

"После отмены льготных программ банки будут больше внимания уделять стандартным ипотечным программам. Однако в условиях высокой ключевой ставки эти программы могут быть менее доступными для населения", - считает руководитель продукта "Ипотека" в Сравни.ру Дмитрий Сафронов. Изменение конъюнктуры после завершения льготной программы может привести к перетоку части спроса с первичной на вторичную недвижимость или в сферу аренды жилья, резюмировал он.

После завершения программы льготной ипотеки на новостройки в РФ продолжат действовать Семейная ипотека (будет продлена до 2030 года), IT-ипотека (до конца 2024 года), Дальневосточная и Арктическая ипотека (до конца 2030 года) и Сельская ипотека (бессрочно).