Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк с 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п. п.), минимальная ставка теперь составит от 19,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 п. п. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой", - уточнили в банке.



Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на "Домклик" составят для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю - от 19,8%, для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программе "Военная ипотека" - от 18,9%, по программе "Коммерческая ипотека" - от 21%.