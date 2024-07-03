В Барселоне запретят сдавать квартиры туристам

Мэр Барселоны Жауме Кольбони намерен в течение ближайших пяти лет ликвидировать 10 тыс. квартир, которые сдаются приезжим на короткий строк. С 2028 года соответствующие лицензии просто не будут продлеваться. Если ему удастся реализовать эти планы, в городе больше не останется такого вида недвижимости. Радикальные меры направлены на снижение стоимости жилья и улучшение условий жизни жителей города.

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Дело в том, что популярность отдельных районов Барселоны или ее пригородов среди туристов сказалась на стоимости аренды (за последние 10 лет она выросла на 70%). Отдыхающие из других стран, видимо, могут себе позволить потратить немалую сумму во время отпуска, а вот для испанцев, которым жилье нужно на долгий срок, такие расходы не по карману. Особенно для молодых, а ведь именно они в большинстве случаев и снимают квартиры, стараясь начать жить независимо от родителей.

Другая проблема - шум. Только в Барселоне власти ежегодно получают 2 тысячи жалоб на шум, который создают туристы, снимающие квартиры в городе.

Кроме того, туристические апартаменты часто пустуют не в сезон, владельцы не получают дохода, а значит, не платят налоги, что бьет по городскому бюджету. К тому же иностранцы предпочитают отдыхать в местах, имеющих особый колорит. Но чем больше их собирается в таких районах, тем менее аутентичными те становятся.

Кстати, меры по ограничению аренды жилья на период отпусков предпринимают и в других странах, например, в Италии, Нидерландах, Португалии или США.

Однако инициатива Кольбони не имеет прецедентов. Владельцы квартир уже подвергли резкой критике мэра Барселоны. По их мнению, своими планами Кольбони обрекает город на бедность и безработицу. Они обращают внимание, что по всей Испании насчитывается 350 тыс. квартир, которые предназначены для сдачи в аренду туристам. Но только в Барселоне решили отказаться от такого источника дохода.

Власти других испанских городов, как отмечают местные газеты, пристально следят за инициативой Кольбони, чтобы понять, перенимать ли этот опыт.