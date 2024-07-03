Стало известно, где самые дешевые квартиры в Москве. Исследование

Специалисты аналитического центра проанализировали актуальные объявления на рынке первичной и вторичной недвижимости и определили стоимость стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) в разных районах столицы. Результаты исследования пресс-служба Сбербанка предоставила «Секрету фирмы».

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Где в Москве самое дешёвое жильё

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По данным «Домклик» на начало лета 2024 года, дешевле всего квартиры 35 кв. м можно найти в таких районах:

• Филимонковское поселение (Новомосковский АО (НАО) — 7,8 млн руб.

• Бибирево (Северо-Восточный АО) — 7,8 млн руб.

• Городской округ Щербинка (Новомосковский АО) — 8,3 млн руб. • Рязановское поселение (Новомосковский АО) — 8,4 млн руб.

• Десеновское поселение (Новомосковский АО) — 8,5 млн руб.

• Поселение Московский (Новомосковский АО) — 8,6 млн руб.

• Городской округ Троицк (Троицкий АО) — 8,7 млн руб.

• Внуковское поселение (Новомосковский АО) — 8,7 млн руб.

• Крюково (Зеленоградский АО) — 9 млн руб.

• Косино-Ухтомский (Восточный АО) — 9 млн руб.

Аналогичное исследование проводили и в начале 2024 года. С тех пор рейтинг заметно изменился: сейчас в списке, помимо районов НАО, есть районы Северо-Восточного административного округа (СВАО), Восточного административного округа (ВАО) и Зеленоградского административного округа (ЗелАО).

Вторичка

Дешевле всего квартиры площадью 35 кв. м в этих районах:

• Вороновское поселение (Троицкий АО) — 4,9 млн руб.

• Краснопахорское поселение (Троицкий АО) — 5,7 млн руб.

• Восточный (Восточный АО) — 7,2 млн руб.

• Городской округ Щербинка (Новомосковский АО) — 7,2 млн руб. • Силино (Зеленоградский АО) — 7,4 млн руб.

• Городской округ Троицк (Троицкий — 7,4 млн руб.

• Филимонковское поселение (Новомосковский АО) — 7,6 млн руб. • Капотня (Юго-Восточный АО) — 7,7 млн руб.

• Бирюлево Западное (Южный АО) — 7,9 млн руб.

• Матушкино (Зеленоградский АО) — 8 млн руб.

Ассортимент жилья на вторичном рынке с начала года стал шире. Если тогда он состоял основном из поселений Троицкого АО, то сейчас в него входят районы НАО и ЗелАО, а также районы в пределах МКАД — Капотня и Бирюлево Западное.

А для тех, кто пока арендует квартиру, тоже есть хорошие новости. В июле цены могут упасть на 5−10%.