Крупные банки приостановили прием заявок на семейную ипотеку

Крупнейшие российские банки приостановили прием заявок на семейную ипотеку — кредитные организации ждут, когда станут известны новые параметры госпрограммы, сообщает Forbes.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года с сохранением процентной ставки 6%. Окончательный вариант параметров госпрограммы пока не опубликован.

Всего из 15 крупнейших банков по объему выделенных лимитов заявки на семейную ипотеку сейчас принимают в шести. При этом кредитные организации предупреждают, что заявку придется переодобрять, когда станут известны новые параметры госпрограммы — об этом, в частности, сообщили изданию в Сбербанке.

Совкомбанк, ПСБ, Абсолют Банк были готовы принять заявку на семейную ипотеку только у семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. МКБ и банк «Санкт-Петербург» сейчас принимают заявки на семейную ипотеку только у семей с ребенком или детьми, рожденными в 2018–2023 годах.

ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Уралсиб, РСХБ, Ак Барс Банк и РНКБ приостановили семейную ипотеку на неопределенное время. При этом в банках предлагают рассмотреть IT-ипотеку, сельскую, дальневосточную и арктическую госпрограммы, а также субсидированные застройщиками варианты или кредит на рыночных условиях.