Новостройки в городах-миллионниках в России подорожали

В России новостройки в городах-миллионниках стали дороже за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

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По его словам, относительно мая среднемедианная цена квадратного метра увеличилась на 1%. Городами с самым существенным ростом цен по результатам первой половины года стали Омск (+19%), Нижний Новгород (+13%), Уфа (+13%) и Новосибирск (+11%).

В России спрогнозировали падение спроса на новостройки

Белокуров указал, что в Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся домов. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, «вымылся» на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены, как в разрезе месяца, так и года. Сегодня в Нижнем Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%.

Как отметил эксперт, в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложений в новостройках.

В Москве новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.