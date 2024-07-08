В РФ резко набрали ипотечных кредитов на сотни миллиардов рублей

Аналитики компании Frank RG подсчитали, что перед завершением программы льготной ипотеки российские банки одобрили 176,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По оценке Frank RG, в июне 2024-го количество выданных ипотек достигло пика с начала года. Объем таких кредитов подскочил в количественном выражении на 39 процентов, а в денежном - на 44 процента по сравнению с маем. Средняя сумма ипотеки в июне достигла 4,4 миллиона рублей.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии (началась она со ставки в 6,5 процента). Такое решение приняли из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка - ключевая ставка ЦБ в последнее время составляет 16 процентов годовых.

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При этом будет действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой в шесть процентов годовых, а также льготная ипотека для IТ-специалистов, дальневосточная и арктическая ипотеки с обновленными условиями. В Центробанке ранее выступили за адресные программы господдержки. В регуляторе подчеркивали, что из-за «безадресных» программ значительно выросли цены на квартиры в новостройках.