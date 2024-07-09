У владельцев «резиновых квартир» могут конфисковать имущество

Имущество, полученное за организацию незаконной миграции, могут конфисковать. Такой законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Спикер палаты парламента Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, чтобы узнать отношение россиян к усилению ответственности за завоз нелегалов из ближнего зарубежья и выдачу им липовых справок. За сутки проголосовали более 263 тысяч человек, и 97 процентов поддержали эту идею. Соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов пояснил «Парламентской газете», кого в первую очередь может коснуться суровое наказание.

— Изменения, которые предложили внести в Уголовный кодекс, не отменяют лишения свободы за организацию незаконного въезда в Россию иностранцев, а добавляют еще один вид наказания. Чем была вызвана эта инициатива?

— В основе такого преступления лежит жажда наживы. Вряд ли человек организует нелегальную миграцию из желания нанести удар по безопасности. Он просто хочет заработать денег и, значит, готов нанести серьезный урон стране просто из-за своей корысти. Поэтому если деньги — самое ценное в его жалкой жизни, то пускай он будет лишен имущества, то есть того, ради чего он готов предать собственную страну.

— Кого прежде всего коснется эта норма?

— Здесь нет одной какой-то категории. Есть коррумпированные сотрудники миграционных служб МВД, жилищные компании и, кстати, хозяева «резиновых квартир», которые считают, что имеют право зарабатывать, регистрируя у себя сотни людей или размещая гастарбайтеров в нелегальных гостиницах с кроватями в три яруса. Последние точно должны быть наказаны, чтобы не иметь возможности распоряжаться жильем, которое позволяет им устраивать такие жуткие вещи.

— А строительных компаний, рынков, словом, крупного бизнеса это не коснется?

— Когда используют труд нелегалов, нужно в первую очередь понять, есть ли корыстный умысел. Такие, кто идет на откровенные нарушения, безусловно, есть, но строительные компании довольно часто проверяют, и у них есть какие-то документы на рабочих, но вот каким образом они получены — другой вопрос. Формально разрешения на работу могут быть даны, но вот настоящие они или нет — нужно разбираться. И вот те, кто выдает им липовые бумажки, должны получать по рукам.

— Есть ли у вас еще какие-то законодательные инициативы для регулирования этого процесса?

— Я не так давно предлагал нелегальных мигрантов, отловленных на территории России, расценивать как людей, нанесших определенный ущерб экономике нашей страны. И перед депортацией они должны компенсировать этот ущерб на принудительных работах в зоне, где катастрофически не хватает рабочих рук, например, на новых территориях или на Крайнем Севере. Считаю, это будет правильно и справедливо.