Россияне отложили покупку жилья из-за отмены льготных ипотек

Две трети россиян отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства самостоятельно. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни».

23 процента опрошенных рассказали, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение. 11 процентов респондентов оформили ипотечный кредит раньше, чем собирались, чтобы успеть сделать это по сниженной ставке.

Почти 31 процент россиян планирует купить недвижимость в ближайшие три года. Десятая часть опрошенных купили жилье недавно, а 59 процентов сообщили, что не имеют необходимости в покупке недвижимости, передает РБК.

Ставки по ипотечному кредитованию в РФ увеличились до рекордных 23 процентов. Средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9 процента, однако спрос даже по таким ставкам еще сохраняется.

В России перестала действовать с 1 июля программа льготной ипотеки с господдержкой под 8 процентов. Некоторые банки еще в июне объявили, что прекращают программу досрочно в связи с исчерпанием лимитов субсидий. Президент России Владимир Путин 8 июля попросил правительство и Государственную думу принять решение касательно выплат многодетным семьям на ипотеку.