Предсказано будущее цен на новостройки

В ближайшие два года новостройки в России подешевеют на 40 процентов. Такое будущее цен на новую недвижимость предсказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Российская газета».

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Депутат объяснил свой прогноз уменьшением спроса после отмены льготной ипотеки на новостройки и тем, что взрыв спроса перед финалом программы подогрел цены. Теперь, по словам Аксаков, застройщики готовятся к скидкам.

Не все участники рынка согласны с мнением, что рынок отреагирует на закрытие массовой ипотеки снижением цен.

«Причин для массового снижения цен на новостройки на 40 процентов нет, потому что сейчас по переуступке от физлица квартира в новостройке продается с дисконтом в районе 10 процентов по сравнению с ценой застройщика, это и есть их рыночная стоимость», — отметил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.



Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко допускает удешевление новостроек на 15-20 процентов. Основатель «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова также считает, что снижение цен во втором полугодии 2024-го будет умеренным и незначительным.

Ранее стало известно, что с 2020 года объем выдачи льготной ипотеки в России достиг шести триллионов рублей. За четыре года действия программы «Господдержка» гражданам предоставили более 1,6 миллиона кредитов.