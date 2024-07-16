Россиян предупредили о сдающих квартиры мошенниках

Снимая жилье посуточно, следует соблюдать несколько правил, которые обезопасят россиянин от мошенников. Об этом сообщает интернет-сервис объявлений о недвижимости ЦИАН.

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В первую очередь эксперты советуют проверить арендодателя. Можно воспользоваться агрегатором, где объявления от реальных владельцев жилья, как правило, отмечены знаком «документы проверены». Во-вторых, изучить соотношение негативных и позитивных отзывов. В-третьих, позвонить предполагаемому арендодателю и поговорить с ним — уже по его манере вести себя можно понять, стоит ли иметь с ним дело.

Бронировать жилье лучше с помощью специализированных сервисов — они хранят оплату на отдельном счете. Арендодатель не получает этих денег, пока жилец не заселился.

Кроме того, нужно обязательно заключить договор. Такой документ может защитить съемщика, если вдруг возникнет спорная ситуация. В нем должны содержаться: данные паспортов собственника и арендатора, информация об арендуемом жилье, условия оплаты, права и обязанности сторон, а также правила заселения и выезда. К договору прилагается акт приема-передачи жилья. В нем зафиксированы состояние жилого помещения и перечень имущества. Регистрировать договор не нужно. Он вступает в силу сразу после того, как его подписали.

Чаще всего мошенники используют три схемы обмана. Во-первых, это подмена квартиры: на фотографиях изображен один объект, а заселить человека пытаются совсем в другой — плохо отремонтированный, с поломанной мебелью. Эксперты советуют потребовать онлайн-экскурсию по квартире, чтобы не попасть в такую ситуацию. Во-вторых, мошенники могут арендовать жилье на долгий срок и сдавать его посуточно без ведома хозяина. Поэтому надо проверить документы того, у кого предполагается снять жилье. В-третьих, когда съемщик выезжает, его могут обвинить в том, что он или сломал технику, или повредил стекло, или поцарапал мебель. Спастись от таких претензий поможет акт приема-передачи. Однако прежде чем подписать его, следует внимательно проверить качество мебели, электронных приборов, сантехники, розеток и выключателей.

Ранее сообщалось, что если квартиросъемщик соглашается на сделку без предварительного осмотра квартиры, то это повод заподозрить его в нечистых намерениях. Кроме того, сомнения вызывает человек, отказывающийся заключать письменный договор или настаивающий на дистанционной оплате. Например, мошенники убеждают арендодателя, что перевели деньги на их реквизиты, и присылают фишинговую ссылку на получение денег.

Также стало известно, что мошенники стали использовать общедомовые чаты. От имени соседей они пытаются «продавать» парковочные места и пропадают после того, как им переводят предоплату.