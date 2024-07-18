В Минцифры ответили, могут ли мошенники завладеть квартирами через «Госуслуги»

Сообщения о том, что аферисты могут как-то с помощью портала «Госуслуги» получить во владение чужую недвижимость, не соответствует действительности, сообщили в Минцифры.

Мошенники не могут получить в собственность чужую квартиру с помощью «Госуслуг», поскольку на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Портал позволяет лишь подать заявление в Росеестр на регистрацию права собственности, которое подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после проверки оснований.

Ранее юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина заявила, что мошенники якобы крадут квартиры через «Госуслуги», используя электронные цифровые подписи владельцев.