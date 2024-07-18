Аренда жилья будет дорожать из-за роста зарплат и ипотечных ставок

Предложение арендных квартир в России по итогам второго квартала сократилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 55 тыс. объявлений, сообщает ДОМ.РФ. При этом активность арендаторов на рынке растет несмотря на подорожание аренды.

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Сокращение объёма предложения наиболее заметно в столичных регионах, на которые приходится почти 30% всех объявлений о сдаче жилья. В Москве количество доступных квартир снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом и на 1% по сравнению с первым кварталом нынешнего (сейчас это 12,3 тыс. объявлений). В Санкт-Петербурге - уменьшилось на 18% к первому кварталу, до 3,5 тыс. объявлений, что стало минимальным значением с третьего квартала 2021 г.

При этом спрос на жильё растет: количество закрытых объявлений об аренде за квартал увеличилось на 30%, до 47 тыс. А срок экспозиции сократился на 1-2 недели по сравнению со вторым кварталом 2023 г.

"Несколько факторов указывают на то, что спрос на съёмное жилье будет и дальше опережать предложение. Во-первых, активность арендаторов поддерживается высокими темпами роста заработных плат. Во-вторых, после сворачивания "Льготной ипотеки" граждане станут чаще рассматривать аренду в качестве альтернативы покупке жилья в собственность", - подчеркнул руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.



По его словам, сегодня ежемесячный арендный платёж за квартиру оказывается в среднем в два раза меньше выплаты за ипотеку по рыночной ставке. Так, платеж по кредиту по ставке 20% за квартиру 54 кв. м составит в среднем 106 тыс. рублей, тогда как аренда аналогичного по площади жилья - 50 тыс. руб. В этих условиях во втором полугодии следует ожидать дальнейшего роста арендных ставок, считает Михаил Гольдберг.

Опережающий рост спроса уже привел к подорожанию аренды. В Москве средняя стоимость съёмной квартиры выросла на 3% за квартал, до 89 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге - на 16%, до 47 тыс. руб. В других городах страны аренда подорожала в среднем на 7% - до рекордных 38 тыс. руб. в месяц.

Предпочтения на рынке арендного жилья смещаются от маленьких студий в сторону функциональных квартир средней площади - однокомнатных и "евродвушек", отмечают в госкомпании. Ещё один важный тренд - это запрос на наличие образовательной инфраструктуры в пешей доступности: школы или гимназии при вузе. Это означает, что арендное жилье все чаще рассматривают в качестве долгосрочного решения жилищного вопроса, считает директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.